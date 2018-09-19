Samanyolu Haber /Gündem / TRT’ye yeni araç filosu iddiası /19 Eylül 2018 14:11

TRT’ye yeni araç filosu iddiası

Ekonomideki kötü gidişi durdurmak için Hükümet’in bugüne kadar yaptığı tasarruf açıklamalarına yenileri eklenirken TRT’nin araç filosunu yenilediği ileri sürüldü.

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Her ekonomik darboğazda AKP’li kurmayların dillendirdiği ilk “göstermelik” tasarruf yolu olan araç alımları, “kemer sıkma” söylemlerine karşın hız kesmeden sürüyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak’ın kamuda araç harcamalarını kısmak üzere tüm kamu kurumlarına bir genelge göndermesinin ardından bütçe harcama rakamları genelgenin “göstermelik” olduğunu gözler önüne serdi.

TRT’nin araç filosu
Seçim dönemlerinde iktidara yönelik tek taraflı yayınlar yapması nedeniyle eleştirilen, yüzlerce çalışanını emekliliğe zorlayan ve dış yapım şirketlerine ödenen yüksek ücretlerle tartışılan TRT’nin, ekonomik krizin yaşanmasına karşın 200 yeni araç alımı yaptığı bildirildi. Ağustos ayında TRT filosuna katılan yeni araçlar, Ankara Oran’da bulunan TRT Genel Müdürlüğü’nün “helikopter pistinde” görüntülendi. TRT’nin araçlar için ne kadar ödeme yaptığı bilinmemekle birlikte 200 aracın yaklaşık 30 milyon TL’ye mal olduğu hesaplandı.
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