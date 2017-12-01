Samanyolu Haber /Gündem / TRT World muhabirinin şüpheli ölümü /01 Aralık 2017 00:03

TRT World muhabirinin şüpheli ölümü

TRT World muhabiri Yasmina Ryan, İstanbul'daki evinin penceresinden düştü. Ryani olay yerinde yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

İstanbul’da yaşayan, Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, gece 5’inci kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, bir arkadaşıyla yaşanan Yasmina Ryan, gece saat 01.45 sıralarında, evinin penceresinden düştü. Ev arkadaşı duyduğu Rayn’ın çığlık üzerine uyandı ve Ryan’ın pencereden düştüğünü fark etti. Ev arkadaşı, durumu polise haber verdi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Ryan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yasmina Ryan’ın cesedi. Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, ifadesine başvurduğu Ryan’ın ev arkadaşının, düşme anını görmediğini ve sesler üzerine odaya koştuğunu söylediği öğrenildi.
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