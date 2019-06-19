TRT ve AA'nın sitelerine Mısır'da erişim engeli

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.







Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede ‘teyakkuz’ ilan etmişti. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi önceki gün, yargılandığı kamuoyunda ‘Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk’ olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti