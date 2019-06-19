Samanyolu Haber /Dünya / TRT ve AA'nın sitelerine Mısır'da erişim engeli /19 Haziran 2019 10:38

TRT ve AA'nın sitelerine Mısır'da erişim engeli

Mısır genelinde Anadolu Ajansı (AA) ve TRT'nin internet sitelerine erişim engellendi.

SHABER3.COM

Konuyla ilgili resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmazken, ülkede her iki kurumun da internet sayfalarına girilemiyor ve mobil erişim de sağlanamıyor.

Mısır devlet televizyonunun dün Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı ülkede ‘teyakkuz’ ilan etmişti. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi önceki gün, yargılandığı kamuoyunda ‘Vadi en-Natrun Hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk’ olarak bilinen davanın duruşması esnasında hayatını kaybetmişti
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT ve AA'nın sitelerine Mısır'da erişim engeli Sonraki Haber >>

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

TİM'den komik film: Türkiye gittikçe güçleniyor, acilen ekonomisine müdahale edip yok etmeliyiz

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Trump danışmanına böyle sinirlendi: Öksüreceksen odadan çık

Vaatleri ne kadar yerine getridi

Vaatleri ne kadar yerine getridi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:38