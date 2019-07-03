Samanyolu Haber /Gündem / TRT skandalının etkileri devam ediyor /03 Temmuz 2019 20:50

TRT skandalının etkileri devam ediyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, terörsitbaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT’ye çıkmasına tepki göstererek “MİT’in, emniyetin aradığı bulamadığı birine Irak’ın kuzeyinde bir köyde TRT mikrofon uzatıp konuşturuyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasını eleştirerek, "Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikâye" dedi.

CHP'li Ağbaba, Malatya'da partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, İstanbul’un iradesine sahip çıkmak için CHP olarak 6 Mayıs'tan 23 Haziran'a kadar İstanbul'da seçim çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kırmızı bültenle aranan, daha önce Türk askerinin infaz emrini verdiği söylenen PKK'nın kurucusu, İstanbul seçimlerinden iki gün önce TRT ile röportaj yapı. Ben 8 yıldan beri milletvekiliyim, TRT daha bana mikrofon uzatmış değil.CHP'nin başkanına kapalı olan TRT muhalefete kapalı olan TRT, Osman Öcalan'a açık. Bunu her yerde anlatalım bu mesele ciddi bir meseledir, devlette çivinin çıktığı noktadır. 

Seçimden önce kırmızı bültenle aranan MİT’in, emniyetin aradığı bulamadığı birine kuzey Irak'ın bir köyünde TRT mikrofon uzatıp konuşturuyor. Ne için? CHP'yi kötületmek için.Bu Osman Öcalan meselesini her seferinde bunların yüzüne vuracağız. Öyle milliyetçilikmiş, devletçilikmiş bunların hepsi hikâye. Bir başka ülkede olsa o hükümet eğer onurluysa istifa eder. TRT baştan aşağıya çökmüştür, mutlaka bunun bedelini ödemesi gerekiyor."
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