TRT, Pelikan’a program yaptırıyor!

TRT’nin, kamuoyunda Pelikan grubu olarak bilinen ve AKP lehine algı yaratmakla görevli Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'ne (BK) program yaptırdığı ortaya çıktı. TRT, AKP ve iktidar aleyhine gelişmelerde algıyı tersine çevirmek için, diğer adı ‘Bosphorus Gobal' olan BK'ya “Doğrusu Ne?” adıyla program yaptırmaya başladı. Bu programların da ücret karşılığı yapıldığı öne sürüldü. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a iddiaları sordu.





İDDİALARI YALANLAYAMADILAR

CHP Milletvekili Atila Sertel önergesinde, “Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi (BK) diğer adıyla Bosphorus Global'in, kâr amacı gütmeyen, İstanbul merkezli bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olduğu ifade ediliyor. 2015 yılında kurulan bu oluşumla ilgili çeşitli internet sitelerinde çok sayıda iddia yer almaktadır. Bu oluşuma yönelik iddiaların da yalanlanmadığı bilinmektedir. Kurucuları arasında gazeteci yazar Süheyb Öğüt, eşi Hilal Kaplan, İdris Kardaş gibi isimlerin olduğunun bilindiği Bosphorus Global, ağırlıklı olarak sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinden Türkiye ile ilgili doğru bilinen yanlışları kamuoyuna aktardığını ifade etmektedir” dedi.





NE KADAR ÖDEME YAPILDI?

Sertel, şu soruları yöneltti:





*Henüz yeni kurulmuş bir STK olmasına ve geçmişte yayıncılık alanında tecrübesi olmamasına rağmen TRT'nin Bosphorus Global isimli merkez ile çalışmayı tercih etmesinin sebebi nedir?





* Bosphorus Global ile TRT yönetimi arasındaki ilk iş ilişkisinin TRT Kurdi kanalında yayınlanan “Baraj ve Savaş Belgeseli” olduğu bilinmektedir. TRT bu belgesel için Bosphorus Global isimli sivil toplum kuruluşuna ne kadar ödeme yapmıştır?





*Bosphorus Global'in katkılarıyla hazırlanan “Doğrusu Ne” isimli program TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmakta ve Twitter üzerinden de “@DogrusuNeTRT” adıyla bu videoları kamuoyuna aktarmaktadır. TRT, Bosphorus Global tarafından hazırlanan bu programlar için ne kadar ücret ödemektedir?





* TRT ile Bosphorus Global arasında yapılan anlaşma kaç yıl veya kaç bölüm üzerine yapılmıştır? Doğrusu Ne ismiyle hazırlanan programlara bölüm başı veya yıllık olarak ne kadar ücret ödenmektedir? Kendisini kamuya yararlı bir sivil toplum kuruluşu olarak tanıtan Bosphorus Global, kamu yararına olduğu iddia edilen bu projeden ücret almamakta mıdır?





* TRT ile Bosphorus Global arasındaki anlaşma hangi tarihte, nerede imzalanmıştır? Bu anlaşmaya TRT yönetimini ve Bosphorus Global isimli STK'yı temsilen kimler imzalamıştır?





ADRESİ NİYE YOK?

* Bosphorus Global veya diğer adıyla Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin şuanki Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? Bu kurumun yönetimine ilişkin bilgiler TRT'de mevcut mudur? Devletin televizyonu TRT ile program anlaşması yapan ve TRT'nin adını kullanan Bosphorus Global'in internet sitesinde adres ve yönetim kurulu bilgilerinin yer almamasının nedeni nedir?





*Bosphorus Global, TRT sözleşme kayıtlarına göre Kuzguncuk Çarşısı Caddesi No:27 adresinde mi faaliyet göstermektedir? Bu kurumun adres ve yetkili isimlerine dair bilgiler TRT'de mevcut mudur? Bosphorus Global'in TRT'ye hazırladığı programlar TRT'nin imkanlarıyla mı hazırlanmaktadır yoksa firma bu programları dışarıda hazırlayıp TRT'ye mi satmaktadır?





* Bosphorus Global tarafından hazırlanan “Doğrusu Ne?” isimli programın danışmanlığını hangi gazeteciler yapmaktadır? Bu projede Hilal Kaplan, Süheyb Öğüt gibi gazeteciler yer almakta mıdır?