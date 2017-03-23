TRT ortaklığı bitirildi

TRT, uluslararası haber kanalı Euronews'le ortaklığını bozdu





TRT, Ocak 2010'da Türkçe Euronews'un yayın hayatına başlaması amacıyla 27 Şubat 2009'da imzalanan ortaklık anlaşması ile Euronews'e yüzde 15.70 oranındaki payla ortak olmuş ve Euronews'in en büyük dördüncü hissedarı konumuna yükselmişti. Kanalın diğer ortakları ise France Televisions, RAI (italya) ve RTR (Rusya) idi.

