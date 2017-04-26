TRT müdüründen 'yalan söylüyor bu adam' tepkisi

Eski havuz medyası yöneticisi, şimdilerin TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, sosyal medyada son zamanlarda çokça paylaşılan TRT alt yazılarıyla ilgili ağzını bozdu.

Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmaları sırasında TRT'de kullanılan altyazılara gelen tepkilere küfürlü cevap verdi.



Erdoğan'ın konuşmalarını yayınlarken konuşmanın içinde yer alan "Yalan söylüyor bu adam" ve "Terörist elebaşının yalanları" sözlerinin ekrana yansıtılmasına ilişkin eleştirileri cevaplayan Koç, "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar.





Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar. Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz" ifadelerini kullandı.

