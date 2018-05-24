TRT mitingi canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ dün Erzincan mitinginde TRT’nin kendisine yer vermemesini eleştirdi. Kanal tam bu sırada mitinge canlı yayınla bağlandı.







İnce o anda 18 Mayıs’ta düzenlediği Kırklareli mitingini hatırlatarak “TRT geçende de yakalandı. Tam benim görüntümü verecek ben de TRT’yi eleştiriyorum. Bir hükümetin medyası var bir de milletin medyası var. Vermeyin, vermezseniz vermeyin. Nasılsa 24 Haziran’da arayacaksınız her gün canlı yayına gel diye” ifadelerini kullandı.





GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE TAM HAKKIM HARAM OLSUN DERKEN BAĞLANMIŞLARDI





TRT geçen hafta da Muharrem İnce’nin Kırklareli mitingine bağlanmıştı. TRT’nin bağlandığı anlarda İnce yine TRT’yi eleştiriyordu. İnce'nin o sırada kullandığı ifadeler şöyleydi:





"Sözde benim moralimi bozacaklar, geçin bunları siz. Yalnız olan birileri var, birileri şu: Türk medyası dünyada yalnızdır. ABD'de, Avrupa'da… Japonya'dan televizyon kanalı röportaj talep ediyor. Dünyanın dört bir yanından var, TRT'den yok. Ben ödediğim elektrik faturalarında TRT payını haram ediyorum. Siz de haram ediyor musunuz? (Evet sesleri)"