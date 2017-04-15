Samanyolu Haber /Gündem / TRT, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti /15 Nisan 2017 13:21

TRT, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın organı büyük bir skandala imza attı. TRT Türk'te yayınlanan alt yazı haberinde Kudüs İsrail'in başkenti kabul edildi.

SHABER3.COM

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın organlarında haber akışının sağlandığı alt yazı haberinde Kudüs İsrail'in başkenti kabul edildi.
 
TRT Türk ekranlarında Seyahat Kültürü programı esnasında çekilen fotoğraf karesine de yansıyan görüntüde, İsrail'de bir bıçaklı saldırı olduğu haberin başlığında ifade ediliyor. Ardından ise, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu aktarılarak olayın burada gerçekleştiği belirtiliyor.
 
Bilindiği üzere, Filistin'de Müslüman Kudüs halkı zaman zaman Siyonist yahudilere karşı eylemler gerçekleştiriyor.
 
TRT ekranlarında yapılan bu skandal hataya ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor. 


<< Önceki Haber TRT, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti Sonraki Haber >>

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:50