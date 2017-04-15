TRT, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yayın organlarında haber akışının sağlandığı alt yazı haberinde Kudüs İsrail'in başkenti kabul edildi.

TRT Türk ekranlarında Seyahat Kültürü programı esnasında çekilen fotoğraf karesine de yansıyan görüntüde, İsrail'de bir bıçaklı saldırı olduğu haberin başlığında ifade ediliyor. Ardından ise, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu aktarılarak olayın burada gerçekleştiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere, Filistin'de Müslüman Kudüs halkı zaman zaman Siyonist yahudilere karşı eylemler gerçekleştiriyor.

TRT ekranlarında yapılan bu skandal hataya ilişkin bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.







