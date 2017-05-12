Samanyolu Haber
Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti
/
12 Mayıs 2017 16:18
Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi.
SHABER3.COM
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka’nın dilekçesinde ‘gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum’ yazdığı öğrenildi.
<< Önceki Haber
Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti
Sonraki Haber >>
Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var
Yeni Şafak yazarıyken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan yapılan Ergün Yıldırım,...
Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var
Yeni Şafak yazarıyken Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne dekan yapılan Ergün Yıldırım,...
Ne bu yaa! Pes yani...
Abdüllatif Şener, Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretinde çekilen bir fotoğrafa tepki gösterdi
Başdanışman: ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, 'ABD Erdoğan'ın iyi niyetine ve sabrına şükretsin'...
Gökçek fena tutuştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek fena tutuştu: “Bir âdet başladı... Herkes...
Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti
TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine...
Kıyımın bu sabahki adresi Borsa İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen soruşturma kapsamında 102 Borsa Çalışanı...
Polisten savcıya işkence
Savcı Ünal, ismi olmayan bir kararla evi basılıp tutuklandı, muayene için götürüldüğü hastanede...
Amnesty International'dan Malezya'ya 'acil eylem' çağrısı
Uluslararası İnsan Hakları Kurumu Amnesty International, Malezya’nın tutukladığı Hizmet hareketi...
Çocuğu AB vatandaşı olan anne babaya Avrupa'da oturum izni çıktı
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı AB’de oturum izni ile ilgili önemli bir karar aldı
Tweet
Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var
Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!
Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!
ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü
Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!
Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..
Sakın şaşırmayın!
Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı
ABD'de su baskınları: 11 ölü
'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Zulmü gören AKP’liler de “Haklısınız” diyor, ama...
Türkiye tetikçi Nedim Şener'i konuşuyor
Ne bu yaa! Pes yani...
ABD'den çok önemli ByLock raporu
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
18:43:31