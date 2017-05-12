Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti /12 Mayıs 2017 16:18

Flaş! TRT Genel Müdürü istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka'nın dilekçesinde 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' yazdığı öğrenildi.

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TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka istifa etti. Göka’nın dilekçesinde ‘gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum’ yazdığı öğrenildi.


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