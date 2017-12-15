Samanyolu Haber /Gündem / TRT eski Genel müdür yardımcısı'na 8 yıl 3 ay hapis /15 Aralık 2017 17:57

TRT eski Genel müdür yardımcısı'na 8 yıl 3 ay hapis

TRT'nin eski Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, ihraç edilmesi sonrası yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ahmet Koyuncu, avukatı ve yakınları katıldı. Duruşmada, TRT’den ihraç edilen TRT eski Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu tanıklık yaptı. Koyuncu lehine tanıklık yapan Çavuşoğlu, “Ben 2008-2013 yılları arasında TRT Haber Dairesi Başkanı olarak görev yaptım. Sanığı atandıktan sonra tanıdım. Sanığı çalışkan, dürüst, her şeyi ile devletini, milletinin menfaatini koruyan biri olarak tanıdım. Bir terör örgütü ile bağlantısı yoktur. TRT’de her şey genel müdürün emri ile olur.  O emreder biz yaparız. Kendi başına inisiyatif yoktur” diye konuştu.

Koyuncu’nun avukatı da daha önce yaptıkları savunmaları tekrarladıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.  Son sözü sorulan Koyuncu ise, “Hep devletime bağlı oldum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı “terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 8 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak, hükmün ardından sanığın adli kontrol şartı uygulayarak tahliyesine karar verdi.
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