Samanyolu Haber /Dünya / TRT ekibi Myanmar'da gözaltına alındı /29 Ekim 2017 10:02

TRT ekibi Myanmar'da gözaltına alındı

TRT World için çalışan Singapur vatandaşı Lau Hon Meng ile Malezya vatandaşı Mok Choy Cuma günü Myanmar’ın başkenti Naypyidaw’da gözaltına alındı

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Myanmar Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki gazetecinin "parlamento binası üzerinde drone uçurdukları için sorgulandığı” ifade edildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre TRT World konuyla ilgili haberinde gazetecilerin serbest kalması için Myanmar makamlarıyla iletişime geçtiklerini açıkladı. Haberde emniyet teşkilatı Shwe Thaung'un gözaltıları doğruladığı ancak soruşturmanın devam etmesi dışında konuyla ilgili bilgi vermediği ifade edildi.

Myanmar devlet televizyonu MRTV'nin haberinde gazetecilerin parlamento üzerinde drone aracılığıyla çekim yapmak için izin almadıkları belirtildi. Haberde Myanmar Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili olarak Singapur ve Malezya büyükelçiliklerini haberdar ettiği ifade edildi.

İki gazetecinin Myanmar'ın tanınmış gazetecilerinden Aung Naing Soe ile birlikte çalıştıkları ifade ediliyor. Aung Naing Soe'nin Yangon kentindeki evine de cuma günü Myanmar polisi tarafından baskın düzenlendi. Polisin gazetecinin flaş disklerine el koyduğu ve bilgisayarını açmaya çalıştığı belirtiliyor.
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