TRT Demirtaş'ın videosunu Youtube'dan kaldırttı

Cumhurbaşkanı adaylarından Tayyip Erdoğan, Demirtaş’ın TRT konuşması için, “Bunlara mağduriyet imkânı vermeyin. YSK’yla da görüşün, gitsinler cezaevinde çekimi yapsınlar dedim” ifadelerini kullanmış, bu sözleri kamuoyunda YSK’ye talimat olarak değerlendirilmesi üzerine YSK açıklama yapma durumunda kalarak Erdoğan’ı yalanlamıştı.







SEÇİM YASASI GEREĞİNCE 10’AR DAKİKALIK İKİ KONUŞMA





Demirtaş’ın TRT konuşması için Ankara’da bulunan TRT Genel Müdürlüğü’nden bir ekip, Edirne Cezaevine giderek videoların çekimini yapmıştı. Seçim yasası gereğince Cumhurbaşkanı adaylarının, TRT kanallarında banttan yayımlanmak üzere 10’ar dakikalık iki konuşma hakları bulunuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığına gösterdiği Muharrem İnce ve Erdoğan bu haklarını kullanmamıştı.





Temel Karamollaoğlu’nun da iki konuşmasından biri Saadet Partisi YouTube kanalında duruyor.