Samanyolu Haber /Gündem / TRT 3 bin personeli 'dağıtmayı' planlıyor /17 Temmuz 2018 15:03

TRT 3 bin personeli 'dağıtmayı' planlıyor

Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK'da TRT personelini emekliliğe teşvik eden düzenlemeler yapılmasının ardından, kurum içi 'güncelleme' sürecine başlandığı belirtildi. Buna göre, 3 bin kişilik istihdam fazlası personel emekliliğini istemezse, diğer devlet kurumlarına 'dağıtılacak'.

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Seçim öncesi yayınlanan 703 sayılı KHK’da Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile ilgili maddelerin yer almasıyla birlikte TRT’de hızlı bir değişim süreci için düğmeye basıldığı belirtildi. Buna göre, TRT’de yaşanacak değişim ile kurumun ‘güncellenmesi’ hedefleniyor.

‘DEVLET PERSONEL OFİSİ HAVUZUNA GÖNDERİLECEKLER’

TRT’de yapılacak değişiklikler ile ilgili bir dizi iddiaya yer verildi. İddialar şöyle:

TRT’de emeklilik haricinde 3 bin kişilik istihdam fazlası personel (İFP) tespit edildi. Habere göre, emekliliği gelmiş personel emekliliğini talep etmediği takdirde İFP’ye dahil edilecek.
Geçerliliğini yitirdiği belirtilen bazı birimlerin de İFP’ye dahil edilmesi gündemde.
İFP’ye dahil edilecek personel ise Devlet Personel Ofisi havuzuna veya ihtiyaç eksiği olan diğer kamu kurumlarına gönderilecek.

‘PRODÜKTÖR VE STRATEJİ MÜŞAVİRLİĞİ KADROLARI KALDIRILACAK’

TRT’de yaşanacak güncellemelerden bazı kadrolar ve kadro isimleri de etkilenecek. Habere göre, prodüktör ve strateji müşavirliği gibi kadrolar yeni dönemde olmayacak.
Bazı kadrolarda ise isim ve iş tanımı değişikliklerine gidilecek. Yine bu kadrolarda bulunan istihdam fazlası personel havuza veya farklı kurumlara gönderilecek.
‘BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KAPATILIYOR’

Haberde, TRT’deki yedi bölge müdürlüğünün de değişimden etkileneceği belirtildi. Buna göre, bölge müdürlüklerinin iki yıl içerisinde kapatılması ya da küçültülmesi planlanıyor.
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