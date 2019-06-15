Samanyolu Haber /Dünya / Trende doğan bebeğe 25 yıl ücretsiz tren seyahati hediye edildi /15 Haziran 2019 00:22

Trende doğan bebeğe 25 yıl ücretsiz tren seyahati hediye edildi

Trende doğan bebeğe, 25 yıl boyunca trenle ücretsiz seyahat etme imkanı verildi. Doğum, Galway'den Dublin’e giden İrlanda Demiryollarına ait trende 11 Haziran Salı günü saat 15.05’te gerçekleşti. Bebek, trende olan iki hemşire ve bir doktorun yardımıyla dünyaya getirildi.

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Trende doğan bebeğe, 25 yıl boyunca trenle ücretsiz seyahat etme imkanı verildi. Doğum, Galway'den Dublin’e giden İrlanda Demiryollarına ait trende 11 Haziran Salı günü saat 15.05’te gerçekleşti. Bebek, trende olan iki hemşire ve bir doktorun yardımıyla dünyaya getirildi.

The Independent'a konuşan İrlanda Demiryolları sözcüsü, “Annenin bebeği güvenli bir şekilde doğurmasına yardım eden yolculara ve çalışanlara minnettarız. Anneye ve bebeğe iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bebeğe 25 yaşına kadar trende ücretsiz bir şekilde seyahat etme imkanı sunmaktan mutluluk duyarız” dedi.

Tren restoranının çalışanı Emma Tote’un tuvaletten gelen çığlıkları duymasıyla tren personeli alarma geçti.

Makiniste haber verildi. Ambulans çağrıldı. Ve trende anons yapılarak sağlık çalışanı yolcuların personelle irtibata geçmesi istendi.

Yardım için öne çıkan pratisyen hekim Alan Devine, olay yerine geldiğinde iki hemşirenin “gösteriyi çoktan yönettiğini” söyledi.

Hekim annenin yanına vardığında bebek dünyaya gelmek üzereydi. Trenin Dublin'e varmasıyla hastaneye kaldırılan bebek ve anne şu an iyi durumda.

(Helen Coffey - independentturkish.com)

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