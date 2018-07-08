Samanyolu Haber /Gündem / Tren kazasının sebebi belli oldu /08 Temmuz 2018 21:02

Tren kazasının sebebi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Tekirdağ'daki tren kazasıyla ilgili yapılan açıklamada, 'Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır' denildi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası km 162’de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır” denildi.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının koordineli bir şekilde çalışmalar başlattığının belirtildiği açıklamada, “Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterleri, İçişleri Bakanlığının kurtarma helikopterleri, olay yerine varmıştır. TCDD’ye ait vinçli kurtarma yardım ekibi Halkalı’dan hareket etmiş olup olay yerine gidiyor. Alpullu’dan Arama Kurtarma araçları da olay yerine sevk edilmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara’dan hareket etmiş olup, kaza yerine gitmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Müsteşar Suat Hayri Aka başkanlığında kriz merkezi oluşturulduğu belirtilerek şunlara yer verildi:

“Çorlu’da ise Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan Başkanlığında kriz merkezi kurulmuş olup, bakanlığımız ile koordineli bir şekilde çalışmaları sürdürmektedir. Kaza ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili yeni bilgiler edinildikçe gerekli açıklamalar kriz merkezimiz tarafından yapılacaktır.” 
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