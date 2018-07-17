“Tren kazasında ölenlerin sayısı 41”

Sözcü'nün haberine göre; Yalım TBMM'de yaptığı açıklamada, ''Kazada ölen vatandaşlarımızın sayısı 24 olarak açıklandı. Bu kazada Barcelona’da oynayan Uşaklı genç bir futbolcu kardeşimiz de hayatını kaybetti. Ailesiyle yaptığım görüşmelerde ölen kişi sayısının 24 değil 41 olduğu iddia ediliyor. Bu konuda Meclisin bir araştırma komisyonu kurması gerekir'' dedi.





Barça Academy İstanbul Beko sporcusu 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ve babası Hakan Sel de, kazada hayatını yitirmişti. Arda'nın acılı annesi Mısra Öz Sel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaza sonrası trenin başında beklediğini belirterek ”24 kişi değil daha fazla ölü vardı… Trenin başındaydım, benim saydığım ceset ile açıklanan sayı uyuşmuyor.” demişti. Mısra Sel'in iddiaları, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından TBMM gündemine getirildi. Yalım ölü sayısının daha yüksek olduğu iddialarıyla ilgili bir Meclis araştırma komisyonu açılması talebinde bulundu.





CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de TBMM’de yaptığı açıklamada, “Çorlu faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi. Vatandaşların kaza öncesi ve sonrasındaki süreçte ağır ihmallerin, gecikmelerin olduğunu, can pazarı yaşandığını söyleyen Yüceer, ihalelerde denetimsizlik, demiryollarını özeleştirilmesiyle beraber personel eksikliği bulunduğunu savunarak, “Çorlu faciasının nedenleri ve sorumlularının ortaya çıkarılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.