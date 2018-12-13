Samanyolu Haber /Gündem / Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri HDP adayı /13 Aralık 2018 17:46

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri HDP adayı

Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenler arasında HDP Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı Yusuf Yetim'in de bulunduğu açıklandı.

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Yusuf Yetim adaylık başvurusunu 4 gün önce yapmıştı.

Duvar'da yer alan habere göre, Ankara Yenimahalle’de yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden dokuz kişiden birisinin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP’den belediye başkan adayı olduğu öğrenildi.

Dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yusuf Yetim’in HDP’den daha önce de milletvekili adayı olduğu öğrenildi. Kazanın ardından TBMM’de açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Yetim’in yerel seçimlerde Urfa Bozova Belediye Başkanı adayı olduğunu belirtti.

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