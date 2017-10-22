Samanyolu Haber /Gündem / Tren bekleyen kadını raylara itti /22 Ekim 2017 18:38

Tren bekleyen kadını raylara itti

İstasyonda bekleyen yaşlı kadını raylara böyle itti.

Tren bekleyen kadını raylara itti

Korkunç görüntülerin adresi Hong Kong. Tren istasyonunda bekleyen bir kadın arkasından yaklaşan şahıs tarafından raylara itildi. Şüpheli şahıs, talihsiz kadını ittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşırken, olay anı ise güvenlik kamerasına işte bu şekilde yansıdı.

İşte dünyanın geldiği nokta şu anda tam da bu.
Nerede olursanız olun, en büyük güvenlik önlemleri alınsa da, ne zaman, nerede, ne olacağı hiç belli olmuyor.
Geçtiğimiz gün Hong Kong’da ki Yuen Long istasyonunda 59 yaşındaki bir adam, istasyonda bekleyen 56 yaşındaki bir kadını hiç tereddüt etmeden rayların üzerine itti.
Neyse ki kadının raylara düştüğü sırada olay yerinden tren geçmedi ve kadın yaşadığı olayın şokunu ufak tefek yaralarla atlattı.
Her an her yerde her şey olabilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tren bekleyen kadını raylara itti Sonraki Haber >>

Esarette Doğan Bebekler

Esarette Doğan Bebekler

Pilotların zor anları

Pilotların zor anları

Tren bekleyen kadını raylara itti

Tren bekleyen kadını raylara itti

Aman ihmal etmeyin!

Aman ihmal etmeyin!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Erdoğan 'ihanet ettik' dedi salon alkışladı!

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Beyaz TV sunucusundan Melih Gökçek mesajı: Önümüzdeki günlerde istifasını verecek

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

Hayko Bağdat: Gökçek ve Erdoğan arasında yaşananlar mafyatik pazarlık

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

İhsan Eliaçık’a Kayseri Kitap Fuarı’nda saldırı

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Erdoğan'dan Trump'a: Medeniyeti şekil olarak gören tipolojidir

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor

Cübbeli şarlatanın görüntüleri tartışılıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:13:47