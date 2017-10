Tren bekleyen kadını raylara itti

Korkunç görüntülerin adresi Hong Kong. Tren istasyonunda bekleyen bir kadın arkasından yaklaşan şahıs tarafından raylara itildi. Şüpheli şahıs, talihsiz kadını ittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşırken, olay anı ise güvenlik kamerasına işte bu şekilde yansıdı.







İşte dünyanın geldiği nokta şu anda tam da bu.

Nerede olursanız olun, en büyük güvenlik önlemleri alınsa da, ne zaman, nerede, ne olacağı hiç belli olmuyor.

Geçtiğimiz gün Hong Kong’da ki Yuen Long istasyonunda 59 yaşındaki bir adam, istasyonda bekleyen 56 yaşındaki bir kadını hiç tereddüt etmeden rayların üzerine itti.

Neyse ki kadının raylara düştüğü sırada olay yerinden tren geçmedi ve kadın yaşadığı olayın şokunu ufak tefek yaralarla atlattı.

Her an her yerde her şey olabilir.