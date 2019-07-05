Samanyolu Haber /Spor / Transferin gözde ismi takımında kalma kararı aldı /05 Temmuz 2019 00:29

Transferin gözde ismi takımında kalma kararı aldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok Avrupa kulübünün radarında olan Spor Toto Süper Lig'in yıldız ismi takımında kalma kararı verdi.

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Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Vedat Muriç, sözleşmesinin bitimine kadar takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok Avrupa kulübünün radarında olan Vedat Muriç, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan deneyimli golcü, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve sözleşmenin bitimine kadar Rize ekibinde kalma kararı aldığını belirtti.

Vedat Muriç'in yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemizde, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile, sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım."
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