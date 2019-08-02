Samanyolu Haber /Gündem / Transfer pazarı kuruldu: Dört eski bakana teklif götürüldü iddiası /02 Ağustos 2019 09:27

Transfer pazarı kuruldu: Dört eski bakana teklif götürüldü iddiası

AKP'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan’ın, daha önce AKP'de bakanlık yapmış dört isme teklif götüreceği iddia edildi.

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Kurucularından olduğu AKP'den istifa ederek 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın bakanlık yapmış dört isme, kuracağı partinin kurucular kurulunda yer almaları için teklif götüreceği öne sürüldü.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Meclis’teki AKP'li milletvekilleri de dahil bazı siyasetçilerle ve akademisyenlerle görüşmeler yürüten Babacan’ın, daha önce AKP hükümetlerinde bakanlık yapmış olan Erkan Mumcu, Kürşat Tüzmen, Nimet Çubukçu ve Ertuğrul Günay’a kurucular kurulunda yer almaları için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

'AHMET DAVUTOĞLU CEPHESİNDEN GEÇİŞLER OLABİLİR'

Habere göre diğer taraftan Ali Babacan’ın kuracağı partiye Ahmet Davutoğlu’na yakın ekipten de geçişlerin olabileceği konuşuluyor. Eski Başbakan Davutoğlu’nun, yeni parti mi kuracağı yoksa parti içi muhalefette mi kalacağının halen netlik kazanmamasının, kendisini destekleyen bazı isimlerin Babacan’a sıcak bakmaya başlamasına yol açtığı öne sürüldü. Babacan kanadında ise Ahmet Davutoğlu'na sıcak bakılmadığı ve iki ismin aynı parti çatısı altında buluşması olasılığının olmadığı belirtildi.
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