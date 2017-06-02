Samanyolu Haber /Gündem / Tramvay yolunda namaz kıldı sosyal medya sallandı... /02 Haziran 2017 00:52

Tramvay yolunda namaz kıldı sosyal medya sallandı...

İzmir'de tramvay hattında namaz kılan kişiyi görünce tramvayın durma görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvayı kullanan vatman Aysu Tuna o anları anlattı. 

Kendisinin de oruçlu olduğunu ve iftardan sonra olayın yaşandığını söyleyen Aysu Tuna, şöyle konuştu: 

"Hat üzerinde gittiğim sırada bir kişinin namaz kıldığını fark ettim. normalde onu sesli olarak ikaz etmemiz gerekiyordu ancak namaz kıldığı için rahatsız etmek istemedim ve uzakça bir bölgede durdum. Durumu hemen tramvay trafiğinin düzenlenmesi için merkeze bildirdim. Yaklaşık üç dakikalık bir bekleyişten sonra da namaz kılan kişi kalktı eliyle teşekkür etti. Zaten namaz kıldığı yerin uygun olmadığını kendisi de anlamış olacak ki hızlı hareket etti. Bu anlara tanıklık eden yolcular da herhangi bir tepki göstermedi, anlayışla yaklaştı."
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