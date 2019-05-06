Trakya ile ilgili şok rapor: Halkın yüzde 90'ı kanser adayı

Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, her sene bu oranın arttığını söyleyerek, "Acil önlem alınmalı" dedi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle 2018'de gerçekleşen ölüm oranıyla ilgili Trakya Bölgesi'nin birinci sırada olduğunu açıkladı.





Kırıklareli'de kanser nedeniyle ölüm oranları 2017 yılında yüzde 23.31 iken bu oran 2018 yılında yüzde 24.6 olarak duyuruldu.

Her sene kanser ölümlerinde artış gösteren Kırklareli’de çevre örgütleri ve insanlar kaygılı.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Ergene Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Gürcan Kırım, bu konuda çözüm üretilmemesine tepki göstererek birçok kez rapor hazırladıklarını fakat çözüm alamadıklarını ifade etti.





'ÖLÜM ORANLARI ARTARAK DEVAM EDECEK'





Gürcan Kırım, Kırklareli’deki bu durumun Ergene nehri ile ilişkisinin ortaya konmasını isteyerek, "Sağlık Bakanlığı’nın 2011-2016 yılları arasında yürütmüş olduğu Antalya, Ergene ve Dilovası araştırma raporunun acil bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuda tedbirlerin alınması da hayati önem taşıyor. Yoksa her yıl Kırıklareli’deki ölüm oranları giderek artmaya devam edecek" diye konuştu.





Yaklaşık bir yıl önce bu konuya ilişkin CHP Çevre Komisyonu da bir rapor hazırladı. Bu komisyonun içerisinde yer alan Kırım, raporla ilgili hala herhangi bir yetkili birimden yanıt alamadıklarını söyledi.





Kırım, "O günden bugüne Ergene, Antalya, Dilovası üçgeninde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırma raporu da açıklanmadı. Gerek iktidar gerekse muhalefet partileri bu anlamda sorumluluk sahibi. Raporun ve alınan tedbirlerin acilen açıklaması gerekiyor" dedi.





'TRAKYA İNSANININ YÜZDE 90'I KANSER RİSKİ ALTINDA'





CHP Kırklareli Çevre Komisyonu, Kırklareli’de 2011-2018 yılları arasında görülen kanser vakalarına ilişkin geçtiğimiz Eylül ayında bir rapor yayımladı.





Rapora göre, Trakya insanının yüzde 90’ının kanser riski altında olduğu belirtildi. Raporda öne çıkanlar ise şöyle:





*Havzanın tek sulama nehri 4.sınıf su niteliğindedir (Hiçbir amaç için kullanılamayan su).

*Gıda ve topraktaki ağır metaller toksit düzeydedir.

*İçme sularında istenilen değerlerin üzerinde ağır metal bulunmaktadır.

*İlimizde 365 günün 176’sında hava kirliliği değerleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün sınır değerlerini aştı.

*2017 TÜİK raporlarına göre İlimiz Kırklareli iyi ve kötü huylu tümör ölümlerinde, iller sıralamasında 1.sırada yer almaktadır.Türkiye ortalaması yüzde 19.6 iken Kırklareli ortalaması yüzde 23.31'dir.

*Dolaşım sistemi, sindirim sistemi hastalıkları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Hastalıklar ve özürlü oranımız yüzde 33 ile Türkiye ortalamasının üzerinde.

*Trakya insanı nerede yaşarsa yaşasın yüzde 90'ı kanser adayı.