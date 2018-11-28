Samanyolu Haber /Gündem / Trafikte çığlık atan öğretmenin cezası belli oldu /28 Kasım 2018 22:25

Trafikte çığlık atan öğretmenin cezası belli oldu

İstanbul Fatih'te aracını kullanan Ö.A.T. trafik denetleme ve şube müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulamasına takıldı. Aracı trafikten men edilen kadın sinir krizi geçirirken cezası da belli oldu

Trafik cezası kesilen öğretmen çığlık atarak kendinden geçti

Ceza kesilmesine çığlık atarak tepki gösteren Ö.A.T'ye 578 TL para cezası kesildi. İddia edilen olaya göre kadın sürücü Ö.A.T.'ye seyir halinde telefonla görüşmek, emniyet kemeri takmamak ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 578 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilince aracının trafikten men edileceğini düşünen Ö.A.T çığlık atarak cezaya tepki gösterdi. 

Kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Sinir krizi geçiren kadını önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trafikte çığlık atan öğretmenin cezası belli oldu Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:15:42