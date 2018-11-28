Trafikte çığlık atan öğretmenin cezası belli oldu

Ceza kesilmesine çığlık atarak tepki gösteren Ö.A.T'ye 578 TL para cezası kesildi. İddia edilen olaya göre kadın sürücü Ö.A.T.'ye seyir halinde telefonla görüşmek, emniyet kemeri takmamak ve muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 578 TL idari para cezası kesildi. Ceza kesilince aracının trafikten men edileceğini düşünen Ö.A.T çığlık atarak cezaya tepki gösterdi.
Kadının verdiği tepki çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından şaşkınlıkla izlendi.
Sinir krizi geçiren kadını önce polis ekipleri, ardından çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kadının bu görüntüsü saniye saniye kaydedildi.