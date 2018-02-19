Trafik sigortasına %5 zam daha geliyor

Sektör yetkililerinin verdiği bilgilere trafik sigortasına haziran veya temmuz ayında yüzde 5 zam yapılacak. Açıklamalardan önce trafik sigortasına 2018 yılbaşından itibaren yüzde 5 zam yapılmıştı. Ayrıca yüzde 1 olan aylık enflasyon güncellemeleri de yüzde 1.5 olarak devam ediyor.







Bunun sonucunda Türkiye genelinde iyi sürücülerin sigorta primi 490 liradan 515 liraya, trafik canavarlarının primi ise 2 bin 339 liraya çıkmıştı.





2019'DA SERBEST PİYASAYA GEÇİLECEK





Böylece sigorta şirketlerinin zararı da 270 milyon liraya kadar iniyordu. Habertürk'ün haberine göre, şimdi haziran veya temmuz aylarında primlere yüzde 5 daha zam yapılacak. 2019'da ise serbest piyasaya geçilecek.