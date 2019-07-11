Samanyolu Haber /Gündem / Trafik magandası baklavacılara bir darbe daha: Marka hırsızlığı yapmışlar /11 Temmuz 2019 18:36

Trafik magandası baklavacılara bir darbe daha: Marka hırsızlığı yapmışlar

İstanbul Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın sahibi Hüseyin ve Hasan Sel'e bir darbe de baklavacı Seyidoğlu'ndan geldi. Mahkeme Seyidoğlu'nun avukatının tedbir talebinin yerinde olduğunu belirterek 30 bin TL ödemesine karar verdi. Ayrıca "Seyidoğlu" markaları ile iltibas teşkil eden markanın kullanıldığı tabelaların da tedbiren sökülmesini kararlaştırdı.

Şehir magandaları böyle saldırdı

Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurmuştu.

Seyidoğlu baklavaları, Bakırköy 1'inci Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılması istendi. 

Başvuru dilekcesinde şöyle denildi: "Davalının müvekkilin markasına tecavüz ettiği ve davalının marka kullanımıyla haksız rekabet teşkil eden eylemlerde bulunduğunu öne sürmekteyiz. sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medyada geniş yer bulan ve 06.07.2019 tarihinde meydana gelen üzücü bir olay müvekkilin davasının haklılığını ortaya koymaktadır. Davalı şirketin yetkililerinin trafikte seyreden ve hamile bir kadın tarafından sürülen bir arabanın önünü kesmiş, hakaretler ederek sürücünün aracına zarar vermiştir. Olayın görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından söz konusu fiili gerçekleştiren kişilerin davalı Seydioğlu’nun kurucusu ve yetkilileri oldukları anlaşılmıştı."



MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında, davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas oluştaracak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu" firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve internet alan adları da dahil olmak üzere her türlü marka kullanımın, internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

Davalı "Seydioğlu Baklavaları AŞ"nin, davacı olan Seyidoğlu Baklavaları adına ait tescilli marka ile iltibas teşkil eden, markanın kullanıldığı tabelalarının tedbiren sökülmesine karar veren mahkeme, reklam vasıtası basılı evrak ve benzeri her türlü ürünün tedbiren toplatılarak yed-i emine teslimini kararlaştırdı.

Mahkeme, davacı avukatı tarafından 30 bin lira teminatın karar tarihinden itibaren 1 haftalık sürede yatırılması halinde, tedbir kararının uygulanması yönünde hüküm kurdu.

Mahkeme yaşananlardan sonra kararını açıkladı. 

Şikâyetçi şirketin haklı olduğu belirtilerek, 30 bin TL'lik ihtiyati tedbirin kabulüne şeklinde kararını açıkladı.
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