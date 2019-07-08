Samanyolu Haber /Gündem / Trafik magandası AKP'ye yakın işadamı çıktı... Polis magandaları kapıda karşıladı /08 Temmuz 2019 11:52

Trafik magandası AKP'ye yakın işadamı çıktı... Polis magandaları kapıda karşıladı

AKP'ye yakın iş adamları Hasan Sel ve Hüseyin Sel trafik magandaları olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler sebebiyle polis tarafından ifadeye çağrıldı. İfade vermek için karakola giden iki işadamı kapıda polis memurları tarafından karşılandı.

Şehir magandaları böyle saldırdı

İstanbul Pendik’te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti. O magandalardan birinin 'Seydioğlu Baklavaları' sahibi Hasan Sel, yanındaki kişinin ise kardeşi Hüseyin Sel olduğu ortaya çıktı. 


 
Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.


Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının ‘polisi arıyorum' demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.





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