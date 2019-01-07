Samanyolu Haber
Trabzonspor'da şok ayrılık
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Trabzonspor'da şok ayrılık
/
07 Ocak 2019 16:41
Trabzonspor'da şok ayrılık
Bordo-Mavili ekipte kadro dışı kalan Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.
SHABER3.COM
Trabzonspor'da kadro dışı kalan kaleci Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra kadro dışı kalan 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Trabzonspor'da şok ayrılık
Sonraki Haber >>
Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı
Amerikan Futbolu takımlarından Dallas Cowboys oyuncusu Allen Hurns , Seattle Seahawks'a karşı oynanan...
Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.
Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde şu konuları anlattı: * “Tulumban al...
'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'
AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in partisinin il başkanlığında MHP ile ilgili kullandığı,...
Kayserispor maçında korkutan olay! Dili boğazına kaçtı…
Kayserispor'un hazırlık maçında dili boğazına kaçan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım hastaneye...
Times'tan Suriye yorumu: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi
İngiliz Times gazetesi bugünkü sayısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Gazete ülkede...
Samsung ile Apple el sıkıştı!
İki rakip teknoloji şirketi Apple ve Samsung, Kore menşeili bazı TV modellerinin yakında iTunes'i...
'Güvenli bir telefon istiyorsanız yüz tanıma özelliğini kullanmayın'
Hollanda Tüketiciler Derneği tarafından yapılan araştırmalara göre, piyasadaki akıllı telefonların...
“Tulumban al yetiş imdada, yangın var!..”
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli Sohbeti Herkul.org internet sitesinde yayınlandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne fahiş oranda zam yapıldı!
Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne fahiş oranda zam yapıldı. Otomobil...
Bekir Ağırdır: AKP ve CHP seçmeninde çözülme emareleri var
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP ve CHP seçmeninde ciddi bir çözülme eğilimi olduğunu...
[ Cadı avında bugün ] 100 muvazzaf asker için yakalama kararı
Ankara'da yürütülen bir soruşturma kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama...
Ribery’ye kulübü Bayern Münih’ten para cezası
Nusret’te altın kaplamalı antrikot yiyen ve sosyal medyadan gelen eleştirilere küfürle yanıt...
Tweet
Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.
Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı
'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'
Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...
Şaşkına çeviren görüntü
Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi
Apple mağazasını soydular
Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?
Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Ölüm nasıl nimet olur?
Koğuş arkadaşı yazdı: Ahmet Altan’la Silivri günleri
Times'tan Suriye yorumu: Türkiye'nin işgalinden korkan Kürtler Esad'a yöneldi
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
16:21:41