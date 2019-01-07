Samanyolu Haber /Gündem / Trabzonspor'da şok ayrılık /07 Ocak 2019 16:41

Trabzonspor'da şok ayrılık

Bordo-Mavili ekipte kadro dışı kalan Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi.

SHABER3.COM

Trabzonspor'da kadro dışı kalan kaleci Onur Kıvrak'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra kadro dışı kalan 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıkmıştı.
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