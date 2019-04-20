Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor'da galibiyet serisine devam /20 Nisan 2019 18:47

Trabzonspor'da galibiyet serisine devam

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek, galibiyet serisini 5'e çıkarttı

SHABER3.COM

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Yeni Malatyaspor 22. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 

Bordo mavililer bu gole son haftaların formda ismi Nwakaeme ile yanıt verdi. Nijeryalı futbolcu 31. dakikada kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. İlk yarıda 1-1 eşitlikle sona erdi.

MUSTAFA AKBAŞ OYUN DIŞINDA KALDI

Trabzonspor baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdürürken, konuk ekipte sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Mustafa Akbaş 75. dakikada Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

Trabzonspor 5 haftadır galip gelmenin sevincini yaşıyor. 

Bordo mavililer 79. dakikada ilk golün sahibi Nwakaeme'nin ortasında oyuna ikinci yarının ortalarında Yusuf Yazıcı'nın yerine dahil olan Hugo Rodallega'nın kafa golüyle maçta 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan takım Trabzonspor oldu.

GALİBİYET SERİSİ...

Bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 52'ye yükseltirken, Evkur Yeni Malatyaspor 38 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olurken, Yeni Malatyaspor evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
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