Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor iki transferi de KAP'a bildirdi! /04 Ocak 2017 13:40

Trabzonspor iki transferi de KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Joao Pedro Da Silva'nın ve Emmanuel Mas'ın transferini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor iki transferi de KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, yeni transfer Joao Pedro Da Silva Pereira'yla resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo Mavili Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platdormu'na yaptığı açıklamada, oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Öte yandan Emmanuel  David Mas Sgros'un transferi konusunda da hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlandığı açıklandı. Oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme yapılacak.

İşte KAP'a yapılan 2 açıklama:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira  ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;  

2016 - 2017 futbol sezonu için    480.000.-EUR garanti ücret

2017 - 2018 futbol sezonu için    950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 


Profesyonel futbolcu Emmanuel  David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De  Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De  Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.
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