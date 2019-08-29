Trabzonspor büyük bir şokun eşiğinden döndü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Yunanistan temsilcisi AEK ile Medical Park'ta karşı karşıya geldi. Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan Bordo-Mavililer, rövanşta rakibine 2-0 kaybetmesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya başardı.





Bordo-Mavili kulübün teknik direktörü Ünal Karaman, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi.





Karşılaşmanın 44. dakikasında Abdulkadir Ömür, sakatlanarak oyundan çıktı. Abdulkadir sahayı sedye ile terk etti.





MAÇTAN NOTLAR





Taraftarlardan yoğun ilgi





Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de BtcTürk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynadı. Bordo-Mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine doldurdu.





Yusuf Sarı ıslıklandı





Mücadelenin 44. dakikasında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine giren Yusuf Sarı'ya Bordo-Mavili kulübün taraftarları ıslıkla tepki gösterdi. Genç oyuncu oyuna sonradan girmesine rağmen 83. dakikasında yerini Doğan Erdoğan'a bıraktı.





19 maç sonra mağlup oldu





Son yenilgisini 26 Şubat 2019'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında alan ve sonraki çıktığı 19 maçta yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'un, AEK karşısında aldığı mağlubiyetle 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.









MAÇTAN DAKİKALAR





10. dakikada ,orta alanda yaşanan üst üste top kayıplarının ardından AEK rakip ceza sahasına yaklaştı. Konuk ekip, Galanopoulos'un yerde kalmasıyla Trabzonspor ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kullanacak.





24. dakikada, ceza sahasının hemen önünde topu kaybeden Ivanildo büyük bir hata yaptı ve topu kaybetti. Topu kazanıp kaleciyle karşı karşıya kalan Livaja aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1





28. dakikada konuk ekip AEK, temsilcimiz Trabzonspor karşısında penaltı kazandı. Obi Mikel ceza sahasına giren rakibini faulle durdurdu ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Mantolos topu ağlarla buluşturdu: 0-2





47. dakikada Nwakaeme sol kanattan taşıdığı topta ters tarafta hareketlenen Yusuf Sarı'yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf vuruşunu yapmakta geç kalınca savunma araya girdi.





54. dakikada Trabzonspor kazandığı topla rakip ceza sahasına hızlı geldi. Nwakaeme sol çaprazdan istediği gibi vuramadı ancak savunmaya çarpan top kaleye yöneldi ve direğe çarpıp kornere gitti.

81. dakikada sol kanatta önünü boşaltan Nwakaeme çok sert vurdu ancak AEK kalecisi Barkas topu kornere çeldi.





TRABZONSPOR: 0 - AEK: 2





STAT: Medical Park





HAKEMLER: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett





TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (dk. 34 Shorloth), Abdülkadir Ömür (dk. 44 Yusuf Sarı (dk. 83 Doğan Erdoğan), Sosa, Nwakaeme, Ekuban





AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou (dk. 88 Klonaridis), Lopes, Simoes, Chygrynskiy Galanopoulos (dk. 58 Krsticic), Livaja, Mantalos (dk. 81 Giakoumakis), Oliveira





GOLLER: dk. 24 Livaja, dk. 29 Mantalos (p) (AEK)





KIRMIZI KART: dk. 90+3 Lopes





SARI KARTLAR: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsticic, Bakakis (AEK); Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)