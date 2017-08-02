Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Burak'ı resmen duyurdu /02 Ağustos 2017 14:21

Trabzonspor Burak'ı resmen duyurdu

Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini feshetti.

Trabzonspor Burak'ı resmen duyurdu

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a da bildirdi.Kariyerini Çin'de sürdüren Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile sözleşmesini feshetti. Türkiye'ye dönüş yapan milli futbolcu, eski takımı Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Futbol yaşantısında 4 büyük kulübün de formasını giyen 32 yaşındaki golcü, 2015-16 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin Süper Ligi'ne transfer olmuştu.Beijing Guoan'ın 8 milyon Euro ödediği Burak, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 28 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı.YILLIK ÜCRETİ.Burak Yılmaz için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Bip Spor'a göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak. Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.
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