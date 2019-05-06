Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı /06 Mayıs 2019 23:42

Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor kendi evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenerek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor kendi evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenerek ligi ilk 4 sıra içinde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille ve Manchester United'ın gözlemcilerinin, Trabzonspor'un yıldız adayları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı istikbal Mobilya Kayserispor maçında tribünden takip ettiğini söyledi.

Maçtan Notlar

Lung devam edemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Lung'un yerine 38'inci dakikada Zülfikar oyuna dahil oldu.

Sahaya girip Uğurcan'a sarıldı

Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında oyunun durduğu sırada Güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan genç taraftarın bu eylemine Trabzonsporlu taraftarlar bir süre yoğun tepki gösterdi. Sahaya giren taraftarın daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi.

Hosseini cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Majid Hosseini, karşılaşmanın 52'nci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hosseini ligin 32'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR: 4 - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: 2

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür (dk. 87 Murat Cem), Amiri (dk. 58 Ekuban), Nwakaeme, Rodallega (dk. 74 Olcay)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (dk. 38 Zülfikar), Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru Atila Şamil (dk. 81 Bilal), Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Varela (dk. 81 Gyan), Kravets

GOLLER: dk. 16 Sosa, dk. 20 Yusuf, dk. 65 Abdülkadir, dk. 84 Novak (Trabzonspor); dk.32 dk. 64 Hasan Hüseyin (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Yusuf, Hosseini (Trabzonspor); Kravets, Chery, Deniz (Kayserispor)
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PUAN DURUMU

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  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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