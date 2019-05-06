Trabzonspor Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor kendi evinde ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenerek ligi ilk 4 sıra içinde bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille ve Manchester United'ın gözlemcilerinin, Trabzonspor'un yıldız adayları Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı istikbal Mobilya Kayserispor maçında tribünden takip ettiğini söyledi.





Maçtan Notlar





Lung devam edemedi





İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Lung'un yerine 38'inci dakikada Zülfikar oyuna dahil oldu.





Sahaya girip Uğurcan'a sarıldı







Karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında oyunun durduğu sırada Güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan genç taraftarın bu eylemine Trabzonsporlu taraftarlar bir süre yoğun tepki gösterdi. Sahaya giren taraftarın daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü kaydedildi.





Hosseini cezalı duruma düştü







Trabzonspor'da üç sarı kart ile ceza sınırında yer alan savunma oyuncusu Majid Hosseini, karşılaşmanın 52'nci dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Hosseini ligin 32'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.





TRABZONSPOR: 4 - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: 2





STAT: Medical Park





HAKEMLER: Fırat Aydınus, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez





TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür (dk. 87 Murat Cem), Amiri (dk. 58 Ekuban), Nwakaeme, Rodallega (dk. 74 Olcay)





İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (dk. 38 Zülfikar), Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru Atila Şamil (dk. 81 Bilal), Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Varela (dk. 81 Gyan), Kravets





GOLLER: dk. 16 Sosa, dk. 20 Yusuf, dk. 65 Abdülkadir, dk. 84 Novak (Trabzonspor); dk.32 dk. 64 Hasan Hüseyin (Kayserispor)





SARI KARTLAR: Yusuf, Hosseini (Trabzonspor); Kravets, Chery, Deniz (Kayserispor)