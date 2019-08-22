Trabzonspor, AEK'yı Yunanistan'da dağıttı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Atina’da AEK’yi Ekuban’ın golleriyle 3-1 yenip tur kapısını araladı. Yunan temsilcisinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede 24’te Sosa, penaltı kaçırdı. 2. yarıda tempo yükselten temsilcimiz, oyuna istediği gibi yön verdi. Orta sahayla gol noktaları arasındaki bağlantıyı iyi kuran Trabzonspor, savunma kurgusunda da açık vermedi. AEK ise Avrupa Ligi’nde 3. maçında 4. golünü atan Ekuban’ı durduramadı. Bu maçın rövanşı, 29 Ağustos’ta Trabzon’da oynanacak.







Önemli Anlar:





4. dakikada ilk tehlikeli atağında Yunan temsilcisi golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından Livaja yerden bir vuruşla Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelerle buluşturdu: 1-0.





11. dakikada Livaja'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Oliveira'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu yatarak kontrol etti.





15. dakikada Livaja'nın ceza yayı gerisinden yerden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.





17. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin pasıyla soldan ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.





23. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak, Vranjes tarafından düşürülünce, karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert penaltı noktasına gösterdi. Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.





29. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Nwakaeme'nin yere doğru yaptığı kafa vuruşunda, arka direkte Novak'ın müdahale ettiği top altıpas içindeki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.





44. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın bu kez sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde yakın mesafede iyi yükselen Ekuban, kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.





45. dakikada orta alanda Ekuban'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sörloth, soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Barkas'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.





Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı.





50. dakikada Trabzonspor isabetli paslarla rakip ceza sahasına girdi. Abdülkadir Ömür sağ taraftan kale ağzına çevirdi ama Ekuban topa yetişemedi.





59. dakikada Sosa harika bir pasla Pereira'yı kaçırdı. Son çizgiye inen Portekizli sağ bek kale sahasına çevirdi fakat savunma araya girdi ve topu dışarı attı.





64. dakikada Sosa'nın uzun pasıyla Ekuban savunmanın arkasına sarktı. Onun pasında topla buluşan Sörloth penaltı noktası yakınlarında topa vurmakta gecikince savunma önünü kapattı.





70. dakika: GOL! Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ekuban sağ ayağıyla sert vurdu ve üçüncü golünü kaydetti.





77. dakikada Paulinho'nun ortasında herkesi geçen top sol taraftaki Geraldes'in önünde kaldı. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan açıyı daralttı ve golü önledi.













AEK: 1 - TRABZONSPOR: 3

STAT: OAKA Spyros Louis (Atina)

HAKEMLER: D. Siebert, R. Foltyn, J. Seidel (Almanya)

AEK: Barkas, Paulinho, Vranjes, Svarnas, Lopes, Simao (dk. 63 Krsticic), Simoes, Verde (dk. 65 Geraldes), Livaja, Mantalos, Oliveira

TRABZON: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir P., Sosa, Abdülkadir Ö., Ekuban (dk. 90+2 Yusuf Sarı), Nwakaeme (dk. 71 Avdijaj), Sörloth (dk. 77 Doğan)

GOLLER: Dk. 4 Livaja, dk. 29, 44 ve 70 Ekuban

SARI KARTLAR: Livaja, Vranjes, Paulinho (AEK)





Maç öncesi notlar:





UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Sparta Prag ile yapılan 3. eleme turu rövanş maçının 11'ini sahaya sürdü.





UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 2-1 yenerek eledikten sonra Süper Lig'in ilk haftasında 1-1 berabere kalınan Kasımpaşa maçında rotasyona giden teknik direk Ünal Karaman, bu karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 oyuncu değişikliğine giderek Avrupa'da imkan verdiği 11'e döndü.





Kasımpaşa maçında oynayan stoperler Ivanildo ve Campi yedek kulübesinde oturtulurken, yerlerine Hüseyin Türkmen ile Hosseini forma giydi. Orta alanda Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı'nın yerine de Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ilk 11 de görev yaptı.





20 oyuncuyla Atina'ya gelen bordo-mavili takımın 18 kişilik maç kadrosunda üçüncü kaleci Arda Akbulut ile Ahmet Canbaz yer almadı.





Seyircisiz karşılaşma





AEK'nın seyircisiz oynama cezası nedeniyle Yunan taraftarlar tribünde yer alamadı.





Bordo-mavili kulüp, sponsorlara ve misafirlere 200 davetiye dağıttı. Davetiye sahibi kişiler, karşılaşmayı protokol tribünü yanında ayrılan bölümden izledi.





Kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi





AEK ve Trabzonspor yöneticileri, dostluk yemeğinde bir araya geldi.





Yemeğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra başkan yardımcısı Emin Kahraman, futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri Kemal Ertürk ile Lokman Sadıklar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, AEK Kulübü Başkanı Aslanidis Evangelos, yönetim kurulu üyeleri Minas Lisandrou, Angeliki Arkadi, Anthi Papakosta ve Drama Metropoliti Pavlos katıldı.





Samimi bir ortamda geçen yemeğin ardından Yunanistan temsilcisi AEK'nın yöneticileri tarafından Ağaoğlu'na çeşitli hediyeler verildi. Ağaoğlu da günün anısına AEK Başkanı Evangelos'a gümüş telkari işlemeli hediyeler sundu.





Yemekten sonra her iki takım yöneticileri karşılaşmayı izledi.





Müsabaka öncesi Portekizli oyuncu Joao Pereira ile AEK'nın Portekizli teknik direktörü Miguel Cardoso, saha kenarında birbirlerine sarılarak başarı diledi.