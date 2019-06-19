Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon'daki HES taşkınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi /19 Haziran 2019 22:01

Trabzon'daki HES taşkınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon Araklı'daki HES taşkınıyla ilgili bilgileri paylaştı.

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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Araklı'daki HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. Pakdemirli, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü de söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Trabzon Araklı'daki sel felaketi ile ilgili bilgileri paylaştı. Pakdemirli açıklamasında ölü sayısının 7'ye yükseldiğini duyururken selden 8 köyün etkilendiğini bildirdi. Pakdemirli, bölgede ufak yağışların bile heyelanları tetikleyebileceğini belirterek bölge halkını uyardı. Bölgede 3 kayıp vatandaşın arama çalışmaları ise devam ediyor.

"Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı"

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde HES borusunun patlaması sonucu meydana gelen taşkında ölü sayısı 7'ye yükseldi. İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 5 kişiden ikisinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre 8 köy, 150 dekarlık fındık ve çay alanında hasar ve 9 büyükbaşın telef olduğu bilgisine ulaştık ama tabii ki ilerleyen gün ve saatlerde bu bilginin daha güncel bir haline ulaşacağımızı umuyorum" dedi.

Öte yandan Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan'ın ardından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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