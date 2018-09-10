Samanyolu Haber /Spor / Trabzon'da Burak Yılmaz krizi 'Kendi Paramı talep ediyorum' /10 Eylül 2018 11:16

Trabzon'da Burak Yılmaz krizi 'Kendi Paramı talep ediyorum'

Burak Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yaptığı başvuruyla alakalı kendisini savunarak, "Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyorum" dedi. Trabzonsporlu Yılmaz, alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti.

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Alacağı olan 800 bin euro için TFF'ye başvuran Burak, son günlerdeki tartışmalara açıklık getirdi. 33 yaşındaki oyuncu, kendi üzerinden algı operasyonunun yapıldığını iddia etti.
Karadeniz gazetesine konuşan Yılmaz, hakkı olanı istediğini belirterek, "Başkasının parasını istemiyorum. Hak ettiğim kendi paramı talep ediyorum. Gönderdiğim ihtarnameden kulübün haberi var. Zaten aynı dilekçe hem Türkiye Futbol Federasyonu'na hem de Trabzonspor Kulübü'ne gidiyor" dedi.

Bordo-mavili yıldız, yaşanan süreci değerlendirerek, "Üzerimde algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Bu her futbolcunun yapması gereken bir şey. Ödeme yapılmazsa yine aynı yola başvuracağım. Benim işim futbol. İşimi yapmaya devam edeceğim. Sakatlığım tamamen geçmeden de oynamayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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