Samanyolu Haber /Spor / Trabzon ile Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu /05 Ağustos 2019 15:52

Trabzon ile Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

UEFA heyecanına sayılı günler kalırken, Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

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Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un rakiplerini elemesi halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elemesi durumunda, play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.  Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak. 

Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
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