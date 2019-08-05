Trabzon ile Malatyaspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu





Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda mücadele eden temsilcilerimiz Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor’un rakiplerini elemesi halinde play-off turundaki rakipleri belli oldu.





Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Parag'ı elerse play-off turunda U.Craiova-AEK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.





Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı elemesi durumunda, play-off turunda Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.





Avrupa Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.