Samanyolu Haber /Gündem / Trabzon Araklı'da HES taşkını: 2 ölü, 8 kayıp /18 Haziran 2019 23:06

Trabzon Araklı'da HES taşkını: 2 ölü, 8 kayıp

Şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patlamıştı.

SHABER3.COM

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kayıp 3 tane de yaralımız var" dedi. Valilikten daha sonra yapılan açıklamada ise hayatını kaybeden iki vatandaş olduğu, 8 kişiyi ise arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Köye giden karayolu ile bir yere kadar araçları ile giden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra araçlarından inerek bölgeye yaya olarak ulaşmaya çalışırken, bölgede havanın kararması ile birlikte ekibin ilerleyişi güçleşti. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zor şartlar altında mahalleye ulaşmaya gayret etmelerine rağmen mahalleye ulaşamadıklarını belirtti.
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