Samanyolu Haber /Gündem / Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını durdurdu /29 Ocak 2019 08:31

Toyota, Türkiye'de dizel araç satışını durdurdu

Toyota, Türkiye’de dizel otomobil satışını durdurma kararı aldı

SHABER3.COM

Toyota, Türkiye’de artık sadece hibrit ve benzinli motor satacak. 

Adapazarı’nda üretilen yeni Corolla Sedan’la birlikte, Toyota dizel satışına son verdi.

Toyota, 2018 yılında Avrupa'da dizel araç satışını durduracağını açıklamış, Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada “Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz” denilmişti.

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. 
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