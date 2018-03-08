Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota Avrupa'ya artık dizel satmayacak /08 Mart 2018 02:01

Toyota Avrupa'ya artık dizel satmayacak

Japon otomobil devi Toyota, bu yılın sonundan itibaren Avrupa’da dizel otomobil satmayacağını açıkladı.

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Hürriyet'in haberine göre sıkı emisyon kanunlarıyla birlikte birçok marka 2020’den itibaren dizel otomobil satmayacağını açıklarken, Japon Toyota bunu öne çekti.

Toyota Avrupa CEO’su Johan van Zyl, Avrupa’da toplam otomobil satışlarındaki dizel oranının yüzde 10’un altına gerilediğini belirterek şunları söyledi: “Bu yıl sonunda itibaren artık dizel otomobil satmaya kademe kademe son veriyoruz. Bugün Toyota’nın Avrupa’daki otomobil satışlarının yüzde 40’ı hibrit yani hem benzinli hem elektrikli motora sahip araçlardan oluştu. Biz sadece büyük SUV modelimiz Land Cruiser ve hafif ticari araç modellerimizde bir süre daha dizel motor sunacağız. Çünkü bu araçlar dizel motorla yüksek tork ihtiyacını karşılayabiliyor.”

Volkswagen ve Ford gibi bazı markalar ise dizel otomobillerin daha sonuna gelinmediğini, önlerinde hala bir gelecek olduğunu açıkladı.
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