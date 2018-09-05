Samanyolu Haber /Ekonomi / Toyota 1 milyon aracını geri çağırdı /05 Eylül 2018 16:42

Toyota 1 milyon aracını geri çağırdı

Japon otomobil devi Toyota dünya genelinde bir milyon Prius ve C-HR marka aracını yangın çıkma riski nedeniyle geri çağırdığını duyurdu.

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1,03 milyon hatalı araçtan 554 bini Japonya'da bulunuyor ve 192 bini de ABD yollarında.

Şimdiye kadar rapor edilen tek bir vaka olmasına ve bu vakada da herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamasına karşı Toyota sorunun üretim hatasından kaynaklandığını anlayarak derhal şüpheli modelleri geri çağırma kararı aldı.

İlk belirlemeye göre güç kontrol ünitesine bağlı olan bir motor kablosu zamanla aşırı ısınma, kısa devre yaparak, duman ve yangına çıkarma riski taşıyor.

Geri çağırmaya tüm yeni nesil Prius araçları ve C-HR modelinin hybrid versiyonları dahil. Yeni nesil Priuslar 2015'te C-HRlar ise Aralık 2016'da üretilmeye başlanmıştı.

Bu geri çağırma işlemi Toyota'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük geri çağırmalarından biri olarak kaıtlara geçti. Son olarak 2016'da istenmeyen hızlanma, sızıntı yapan benzn tankı ve airbag hataları nedeniyle 2,87 milyon araç şirket tarafından geri çağrılmıştı
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