Samanyolu Haber /Gündem / Toshiba'nın çip bölümü satıldı /20 Eylül 2017 17:49

Toshiba'nın çip bölümü satıldı

Toshiba'nın çip bölümünün satışında anlaşmaya varıldı. Firma, elde edilen gelirle nükleer yatırım zararını kapatacak.

Toshiba'nın çip bölümü satıldı

 Dünyanın en büyük 2’nci NAND çipi üreticisi olarak bilinen Toshiba çip bölümünü satışa çıkardı. Toshiba yönetimi, bugün Japonya devlet destekli yatırımcıların da bulduğu Bain Capital ve Güney Koreli Hynix konsorsiyumunun 18 milyar dolar tutarındaki teklifini kabul etti.

Yapılan anlaşmaya göre yönetim kurulunda oy hakkı dağılımı yüzde 49.9 Bain, yüzde 40 Toshiba ve yüzde 10.1 diğer Japon firmaları şeklinde olacak.

NÜKLEER YATIRIM ZARARI KAPATILACAK

Toshiba’nın söz konusu çip bölümüne ABD merkezli sabit disk üreticisi Western Digital’in de talip olduğu biliniyordu. Ancak satışın Amerikalı Western Digital’e gerçekleşmesi durumunda Toshiba’nın karşılaşabileceği antiröst incelemesinden çekindiği belirtilmişti.

Western Digital’in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD’li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyordu.

Toshiba, çip biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.
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