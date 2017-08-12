Torunlarıma bakamıyorum, bu yavruların annesini bırakın

Annelerinden ve babalarından kopartılan dört kız çocuğunun psikolojisi alt üst durumda. Hasta ve yaşlı annneannelerinden başka bakacak kimseleri yok. Dört çocuk anneannenin bakımıyla ayakta durmaya çalışıyorlar. Medine Sedef 9 yaşında, Ayşe İpek 7 yaşıda, Melek 2,5 yaşında ve Vildan ise 1 yaşında.



İlerleyen yaşına bağlı olarak hipertansiyon hastası ve mide fıtığı olan anneannenin son zamanlarda safra taşması oluyor ve ayaklarında aşırı yorgunluğa bağlı şişme ve varisler oluşmuş durumda.





DERDİNİ ANLATMAYA GİTTİ AMA





Aktifhaber'in ulaştığı bilgilere göre anneanne artık torunlarına bakmakta iyice zorlandığı ve sağlığı elvermediği için mağduriyetini anlatmak için damadı ve kızının yargılandığı Erzuruma gidip savcıya yaşadığı sıkıntıları anlattı.Mahkeme sonuçlanana kadar hiç olmazsa annenin elektronik kelepçeyle bile olsa tahliye edilmesini talep etti. Her geçen gün psikolojileri kötüye giden torunlarının sağlık durumlarının daha da sıkıntıya girmesinden endişe ettiğini belirten anneanne henüz olumlu bir haber alabilmiş değil.





BABAYI ERZURUM'DAN AĞRI'YA SÜRDÜLER





Kemal Genççiftçi çocuklarının psilolojisinin bozulduğunu bu nedenle Erzurum Cezaevinden hiç olmazsa açık görüşlerde çocuklarını görebilmek için Denizli Cezaevi'ne naklini istedi. Ancak baba Genççiftçi, Ağrı'ya sürüldü. Dört kız çocuğu 6 aydır babalarını göremediler. Denizli'de olan annelerini ise açık görüşte görebiliyorlar. Kapalı görüşte ise dram yaşandığı için anneanne ne yapacağını bilemiyor. Camın arkasından annelerine dokunmak isteyen kız çocuklarının feryadı nedeniyle kapalı görüşler göz yaşlarının sel olduğu anlara dönüşüyor.





VİLDAN "BABAMI SEVMİYORUM" DEMEYE BAŞLADI





2,5 yaşında Vildan babasını 6 aydır göremediği için artık onu sevmiyorum demeye başladı. Annesinin ise açık görüşlerde yüzüne bakmıyor. Annesinin kızım "Annecim der misin" şeklinde talebine sırtını dönerek karşılık vermesi annenin psikolojisini de yerle bir etmiş durumda.





DOKTOR: KALICI PROBLEMLER OLABİLİR





Psikoloğa götürülen Vildan’ın kalıcı psikolojik problemler yaşayabileceğini söyleyen doktor anneanneye bu durumu bir şekilde çözmesi gerektiğini söylüyor.





ANNEYİ BIRAKIN





Öğretmen çiftin suçsuz olduklarını söyleyen anneannenin tek dileği hiç olmazsa çocukların annesinin serbest bırakılması. Elektronik kelepçeye bile razı olan anne Elif Genççiftçi ise dört kız çocuğunun ruh ve beden sağlığından endişe ediyor. (aktifhaber)