Samanyolu Haber /Gündem / Törenle açılan 193 bin liralık tuvaleti iki günde mahvettiler /23 Temmuz 2018 17:24

Törenle açılan 193 bin liralık tuvaleti iki günde mahvettiler

Dünya Tuvalet Birliği (WTA) tarafından Yalova'da hibe edilen 193 bin liralık tuvalet, Yalovalılara 2 gün dayanabildi.

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Tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kabloları kesildi, kapı kolları söküldü ve kapılarına zarar verildi.

Yalova'nın kardeş şehri olan Güney Kore'nin Suwon kentinin talebi doğrultusunda Dünya Tuvaletler Birliği tarafından yaptırılan 193 bin liralık tuvalet, ilk günden tahrip edildi.

Kimliği belirsiz kişilerce 20 Temmuz'da törenle açılışı yapılarak hizmete sokulan tuvaletin çevresindeki güvenlik kameralarının kabloları kesildi, kapı kolları söküldü ve kapılarına zarar verildi.

Açıklamada görüşleri yer alan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, tuvaletin açılışının kamuoyunun dikkati çeken bir durum olduğunu ifade etti.

Salman, "Sonuç olarak bundan vazife çıkaran şehir magandaları bu bölgenin eski atıl haline dönmesi için ellerinden geleni yapıyor. Bölgenin güvenliği için sahil bandı üzerinde güvenlik kameraları bulunmakta. Bu işi yapanlar öncelikle kameraları tahrip ederek kabloları kesiyorlar. Yani bu işi bilinçli bir şekilde yapıyorlar. Önce kameralara sonra da tuvalete zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

Vefa Salman, "Ne yapsak boş. Biz güzelleştirmeye çalıştıkça birileri gelip mutlaka çomak sokuyor. Bu olaylar birileri tarafından bilinçli bir şekilde yapılıyor. Ne yazık ki birilerinin yapmış olduğu açıklamalar ve yerinde olmayan eleştiriler de bu tarz eylemlere çanak tutuyor. Bizler her zaman yapıcı olan eleştiriye açık olduğumuzu belirtiyoruz. Ama görüyoruz ki bazılarının amacı üzüm yemek değil. Kardeş şehrimiz Suwon'un talebiyle WTA tarafından ilimizde hibe olarak yapılan bir hediyeye her ne olursa zarar vermek kardeş şehrimize yapılmış büyük bir ayıptır. Kardeşimizin hediyesine de halkımızın ortak malına da sonuna kadar sahip çıkacağız."
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