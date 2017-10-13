Torba yasada bir tek bu eksikti

Danıştay, ‘enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasının sürekli hale gelmesine dair bakanlar kurulu kararının yürütmesini durdurmuştu.





Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yaz saati uygulamasının süreceğini ve gerekli yasal düzenlemenin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılmasının planlandığını duyurmuştu.







Yaz saatinin kalıcı hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren 130 maddelik torba tasarıya girmesi bekleniyor. Daha önce kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılması gündeme gelen kalıcı yaz saatinin TBMM gündeminde tartışılarak hayata geçirilmesinin benimsendiği belirtiliyor.