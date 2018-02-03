Samanyolu Haber /Gündem / Torba yasada Adnan Oktar maddesi /03 Şubat 2018 14:42

Torba yasada Adnan Oktar maddesi

Müstehcen yayın yapan A9 kanalının kurucusu ve sahibi Adnan Oktar'ın yayınlarıyla ilgili yeni torba yasaya madde konuluyor.

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Son dönemde Diyanet'le polemik yaşayan Adnan Oktar'ın  televizyonu A9'dan yapılan yayınlarla ilgili olarak RTÜK’e çok sayıda şikayet iletildiği bildirilirken kanalın sadece internetten yayın yapması sebebiyle RTÜK tarafından bir işlem yapılamadığı belirtiliyordu.

Dün TBMM’ye sevk edilen torba tasarının, yaklaşık 1 ay içinde Meclis’ten geçip yürürlüğe girmesi beklenirken düzenlemede dikkat çeken maddelerden biri de şarlatan Adnan Oktar ve etrafındaki gruba yönelik.

Söz konusu maddeye göre lisanslı yayın kuruluşları internet sitesinden yayın yapabilecekler. Ancak bunun için ayrıca lisans almaları gerekecek; buna göre lisans almayan kuruluşların yayınları ise sulh ceza hakimince engellenebilecek.

A9 kanalıyla ilgili incelemeler yürüten RTÜK yetkililerine göre, şikâyete konu olan görüntülerin tamamı YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanmakta.

Internet ortamına özel içerik olarak üretilen bu programlar A9 logosuyla yayınlanıyor. Öte yandan, TV kanalından ise RTÜK’ün yaptırımına uğrayabilecek içerikte yayınlardan kaçınılıyor.

RTÜK, internet ortamına yönelik denetim yapamadığı için Oktar’ın programlarına yaptırım uygulayamıyor.
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