Samanyolu Haber /Gündem / ''Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!'' /28 Ağustos 2018 14:47

''Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!''

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu, insanların patlama noktasına geldiğini söyleyerek genel af çağrısı yaptı.

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı yüz kızartıcı suçların kenarda tutularak genel af getirilmesinin Türkiye'yi rahatlatacağını söyledi.

Gergerlioğlu, "Meclis'in açılmasıyla bir genel affın gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Bazı yüz kızartıcı suçlar kenarda tutularak genel af getirilmesi Türkiye'yi rahatlatacaktır. Benim şahsi fikrim bu. Af konuşulacaksa alanı genişletilmeli, çok zor durumdaki insanlara bir umut ışığı yakılmalı. 500 bine yakın kişi denetimli serbestlik içinde. 70 bin tutuklu var geri kalanı mahkum 246 bin cezaevlerinde insan var ve her geçen gün artıyor. İnsanlar patlama noktasında ve buna devletin çözüm bulması gerekir. Af, cezaevlerinin ve cezaevlerinde yakınları olanların en önemli konusu" dedi.
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Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

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