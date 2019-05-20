'Toplu ihraç kolay değil'

Gazeteduvar.com'da yer alan habere göre AKP’de etkin bir siyasetçi seçim sonrası “manifesto” olarak nitelendirilen bir açıklama ile sesini yükselten Davutoğlu için, “Yaklaşık 2 yıl Başbakanlık yapmış, devleti ve Türkiye’nin en büyük partisi AK Parti’yi yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Beraberinde eski bakan, milletvekilleri de var görünüyor. Bize mutlaka bir etkisi olur. Bu yokmuş, önemsizmiş gibi davranmıyoruz, davranmamalıyız” diyor.





“Yeni oluşum”a neden olan sorunlardan çok böyle bir oluşumun getireceği sonuçlara odaklanan siyasetçi, yeni sistemin 50+1’i zorunlu kıldığına dikkat çekerek yeni bir partinin bırakın barajı geçmeyi 2-3 puan dahi alsa ‘çoğunluğun muhalefete geçebileceğine’ dikkat çekiyor. AKP'li siyasetçiye göre böyle bir durum sadece AKP’yi etkilemez, Türkiye’de siyaset dengelerinin yeniden kurulmasına da yol açabilir.







Partide bu gelişme ile nasıl mücadele edileceğine dair henüz bir yol haritası yok. Tayyip Erdoğan, “Gün ola harman ola, zamanı geldiğinde bu teşkilatın geleceği için hesabını sormasını biliriz” diyerek tasfiye sinyali verdi ama topluca bir ihracın da kolay olmayacağı söyleniyor. Açıktan yeni bir parti faaliyeti yürütülmediği sürece ihracın ters tepeceğini ve yeni oluşuma güç katacağını söyleyen bir başka partili ise özellikle seçim öncesi yeni bir cephe açmak anlamına gelecek böyle bir gelişmenin fayda sağlamayacağı yorumunu yapıyor. Belli ki yeni parti iddiası AKP’de büyük bir sancı ama her iki taraf da tüm adımlarını 23 Haziran sonrasına bırakmış görünüyor.