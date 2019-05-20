Samanyolu Haber /Gündem / 'Toplu ihraç kolay değil' /20 Mayıs 2019 10:56

'Toplu ihraç kolay değil'

AKP, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın adının geçtiği ‘yeni oluşum’ iddialarını yakından izlemeyi sürdürüyor.

SHABER3.COM

Gazeteduvar.com'da yer alan habere göre AKP’de etkin bir siyasetçi seçim sonrası “manifesto” olarak nitelendirilen bir açıklama ile sesini yükselten Davutoğlu için, “Yaklaşık 2 yıl Başbakanlık yapmış, devleti ve Türkiye’nin en büyük partisi AK Parti’yi yönetmiş bir isimden bahsediyoruz. Beraberinde eski bakan, milletvekilleri de var görünüyor. Bize mutlaka bir etkisi olur. Bu yokmuş, önemsizmiş gibi davranmıyoruz, davranmamalıyız” diyor.

“Yeni oluşum”a neden olan sorunlardan çok böyle bir oluşumun getireceği sonuçlara odaklanan siyasetçi, yeni sistemin 50+1’i zorunlu kıldığına dikkat çekerek yeni bir partinin bırakın barajı geçmeyi 2-3 puan dahi alsa ‘çoğunluğun muhalefete geçebileceğine’ dikkat çekiyor. AKP'li siyasetçiye göre böyle bir durum sadece AKP’yi etkilemez, Türkiye’de siyaset dengelerinin yeniden kurulmasına da yol açabilir.

Partide bu gelişme ile nasıl mücadele edileceğine dair henüz bir yol haritası yok. Tayyip Erdoğan, “Gün ola harman ola, zamanı geldiğinde bu teşkilatın geleceği için hesabını sormasını biliriz” diyerek tasfiye sinyali verdi ama topluca bir ihracın da kolay olmayacağı söyleniyor. Açıktan yeni bir parti faaliyeti yürütülmediği sürece ihracın ters tepeceğini ve yeni oluşuma güç katacağını söyleyen bir başka partili ise özellikle seçim öncesi yeni bir cephe açmak anlamına gelecek böyle bir gelişmenin fayda sağlamayacağı yorumunu yapıyor. Belli ki yeni parti iddiası AKP’de büyük bir sancı ama her iki taraf da tüm adımlarını 23 Haziran sonrasına bırakmış görünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Toplu ihraç kolay değil' Sonraki Haber >>

Ankara metrosunda KHK protestosu

Ankara metrosunda KHK protestosu

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

GS TV’de Fatih Terim’in canlı yayınını futbolcular bastı

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Çin’de savaş uçağı düştü.. O anlar güvenlik kamerasında

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Galatasaray tribünlerinde 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratları

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Binali Yıldırım'dan akıllara zarar 'sandık' yorumu

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Kurtarma botu fırtınadan devrildi

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

Hayatının şokunu yaşadı

Hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı

Yaşlı kadından Binali Yıldırım'a: Size yakışmadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:19