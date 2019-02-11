Samanyolu Haber /Dünya / Toplama kampında öldüğü iddia edilen Uygur Halk ozanı: Yaşıyorum, sağlığım iyi /11 Şubat 2019 12:20

Toplama kampında öldüğü iddia edilen Uygur Halk ozanı: Yaşıyorum, sağlığım iyi

Öldüğü öne sürülen Uygur Türklerinin halk ozanı olarak bilinen Abdurrehim Heyit'in hayatta olduğunu gösteren bir video yayımlandı. Çin devleti tarafından resmi olarak servis edilen ve 10 şubatta yayınlanan videoda Heyit olduğunu söyleyen bir kişi yaşadığını belirtiyor.

Toplama kampında öldüğü iddia edilen Uygur Halk ozanı: Yaşıyorum, sağlığım iyi

Uygur Türklerinin uluslararası alanda tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldüğüne dair söylentiler çıkmış ve bunun üzerine Çin yönetimi birçok ülkede protesto edilmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ilk kez Çin'e toplama kamplarını kapatması için çağrıda bulunduğu açıklamasında "Abdurrehim Heyit'i ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkmak uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz." demişti.

Çin'in devlet radyosu CRI'nın Türkçe dil servisi tarafından Twitter'da yayımlanan paylaşımda "Abdurrehim ölmedi, Türkiye Dışişleri'nin Sincan iddiaları asılsız. Abdurrehim'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı' mesajı yer aldı.

Videoda Abdurrehim Heyit olduğunu söyleyen kişi, "Şu an Çin yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla hakkımda yürütülen bir inceleme var. Bu devam ediyor. Sağlık durumum iyi. Kötü muameleye maruz kalmadım." diyor.


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