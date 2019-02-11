Toplama kampında öldüğü iddia edilen Uygur Halk ozanı: Yaşıyorum, sağlığım iyi

Uygur Türklerinin uluslararası alanda tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldüğüne dair söylentiler çıkmış ve bunun üzerine Çin yönetimi birçok ülkede protesto edilmişti.







Türkiye Dışişleri Bakanlığı da ilk kez Çin'e toplama kamplarını kapatması için çağrıda bulunduğu açıklamasında "Abdurrehim Heyit'i ve Türk ve Müslüman kimliğine sahip çıkmak uğruna hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz." demişti.







Çin'in devlet radyosu CRI'nın Türkçe dil servisi tarafından Twitter'da yayımlanan paylaşımda "Abdurrehim ölmedi, Türkiye Dışişleri'nin Sincan iddiaları asılsız. Abdurrehim'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı' mesajı yer aldı.







Videoda Abdurrehim Heyit olduğunu söyleyen kişi, "Şu an Çin yasalarını ihlal etmek suçlamasıyla hakkımda yürütülen bir inceleme var. Bu devam ediyor. Sağlık durumum iyi. Kötü muameleye maruz kalmadım." diyor.









