Topbaş'tan Erdoğan'a 'yorgunluk' mesajı

Topbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' sözlerine 'Hiç yoruldum' demedim ifadeleriyle cevap verdi. İşte o açıklama:





"Her alanda ciddi yatırımlar yaptık. Borçlu bir belediye bırakmıyorum. Yorgunluk kelimesini asla kullanmadım. Yorgunluk beyinde başlar. Çok şükür İstanbul’da güzel izler bırakarak hayırla yaad edilmek oldu. Kadir Ağabey dediler. Ağabeylik öyle kolay verilmez. Yastığa başıma koyduğum zaman nerede hata yaptım diye hep düşündüm. Tabi İstanbul dünyanın genel merkezi… Arkadaşlarıma devamlı dua ettim ve etmeye de devam edeceğim.



